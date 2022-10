Distrutte giostrine in largo Goldoni: a Trani vandali senza confini

Non solo in villa comunale e negli altri parchi cittadini: i vandali colpiscono un po' ovunque e l'ultimo atto in ordine di tempo riguarda la distruzione delle giostrine per bambini in largo Goldoni. questo è lo "spettacolo" messo in scena ieri (e purtroppo non è la prima volta) nella piccola e frequentata area della zona sud della città, con la giostrina completamente sventrata dal suolo, vero e proprio atto vandalico a danno della comunità e in particolar modo dei più piccoli.L'attrezzo è stato rimosso per sicurezza, e si spera in un suo immediato ripristino.Episodi che purtroppo si susseguono in città, con distruzione di beni, spesso anche storici, di proprietà pubblica: la richiesta unanime è di maggiore vigilanza, anche e contro l'inciviltà ed il vandalismo la battaglia non è semplice.