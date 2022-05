Domani giornata di screening gratuiti nella sede della Croce Bianca di Trani: come prenotarsi

presso la sede di Via E. Fusco n. 57, tre attività di screening:

- screening diabetico:

- screening uditivo;

- screening visivo.



Si invitano gli interessati a prenotarsi, presso la Croce Bianca, lasciando i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) nonché l'orario di richiesta (appuntamenti ogni 10 minuti) al telefono Croce Bianca: 391.4999495 - 333.3203841 oppure all'email Croce Bianca: crocebiancatrani@gmail.com.



Il Multiscreening gratuito per il Centenario dell'Associazione Croce Bianca OdV (sabato 28 maggio 2022, ore 10.00/11,30 è stato deliberato dal Consiglio Direttivo del Sodalizio che, tra le iniziative per la celebrazione dei 100 anni dalla data del riconoscimento, come Ente Morale con personalità giuridica, dell'Associazione Croce Bianca OdV, avvenuto con l'emanazione del Regio Decreto di Vittorio Emanuele III in data 30 marzo 1922, in collaborazione con l'Associazione UPSA, il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, con l'Associazione LIFHE OdV, con Progetto Udito e Mondottica, ha previsto che l'ultimo sabato mattina di ogni mese dell'anno 2022 sarà dedicato ad un'attività di screening multipla.