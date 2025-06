Uno sguardo "oltre": il nuovo libro di padre Giovanni Nitti domani nella chiesa del Carmine

Sarà presentato domani nella chiesa della Madonna del Carmine alle 19 il nuovo libro di padre Giovanni Nitti "Uno sguardo oltre". Il titolo dell'opera ha un significato particolare per l'autore, come spiegato all'interno, anche se, forse, esso non colpisce come il contenuto meriterebbe.In tutta l'opera, si percepisce il coinvolgimento esistenziale dell'autore, che ci fa dono di esperienze vissute in prima persona. Questo è l'aspetto più attraente del libro.Nelle riflessioni offerte dall'autore pulsa, come il battito del cuore, il desiderio di trasmettere una luce pur piccola sul mistero della morte, per dare senso alla vita.Le riflessioni sui brani della Sacra Scrittura danno forza alle ragioni della fede. La descrizione.contemplazione su come, nel Vangelo, Gesù, Maria e tanti altri personaggi vivono il mistero della morte è originale ed edificante.Le riflessioni riguardanti i filosofi e teologi sono abbastanza accessibili, anche se potrebbero esserlo meno per persone di media cultura.Interessanti, "intriganti" e affascinanti sono le risposte che l'autore cerca di dare alle domande fondamentali che salgono dal cuore di ogni essere umano:- "Chi" saremo dopo la morte?- Come conciliare lo "Inferno" con un "Dio-Amore"?- Come immaginare il Paradiso: contemplazione immobile e saziante o scoperta incessante e rinnovata di una realtà inesauribile?Bella e profonda la pagina con cui l'autore si congeda dal lettore, raccomandandogli di far tesoro di quanto trasmesso, proprio perché nasce da dolorosa, ma fruttuosa esperienza di vita.Padre Giovanni Nitti e' entrato dopo la maturità nell'ordine religioso dei padri Barnabiti completando gli studi universitari di filosofia nell'università di urbino e di teologia nell'università gregoriana. Ordinato prete nel 1995, dopo un breve periodo nelle Filippine ha riaperto la parrocchia albanese di Milot che era stata chiusa dal regime ateo negli anni precedenti. In Albania ha ricoperto fino al duemilatre numerosi incarichi sia a livello diocesano che a livello nazionale come segretario della commissione per l'ecumenismo per la conferenza episcopale locale. Padre Giovanni Nitti é entrato dopo la maturità nell'ordine religioso dei padri Barnabiti completando gli studi universitari di filosofia nell'università di Urbino e di teologia nell'università Gregoriana. Ordinato prete nel 1995, dopo un breve periodo nelle Filippine ha riaperto la parrocchia albanese di Milot che era stata chiusa dal regime ateo negli anni precedenti. In Albania ha ricoperto numerosi incarichi sia a livello diocesano che a livello nazionale come segretario della commissione per l'ecumenismo per la conferenza episcopale locale. Rientrato in italia per problemi di salute ha avuto affidato l'incarico della pastorale giovanile vocazionale per tutte le comunità del proprio ordine nell'Italia centro meridionale e anche di parroco san Felice a Cancello a Firenze. Tornato in Albania è stato membro del comitato etico dell'università Madre del buon consiglio di Tirana . A seguito di una traumatica esperienza con il COVID per la quale è stato ricoverato e intubato l'animazione ha pubblicato il suo primo libro, "La parola antivirale" e di seguito una raccolta diversi "anima e cuore". Dall'agosto 2023 é nuovamente in italia e opera come sacerdote nel santuario della Madonna del Carmine e come cappellano delle strutture sanitarie della stessa Trani.​​​​​​​​