Domenica 2 febbraio Open Day all’Istituto “Léontine e Giuseppe De Nittis” di Barletta

Domani, domenica 2 febbraio 2025 appuntamento per l'Open Day all'Istituto "Léontine e Giuseppe De Nittis". Dalle 10:00 alle 13:00, la scuola sarà lieta di presentare a tutti gli studenti e alle famiglie interessate i vari corsi di studio del Liceo artistico e dell'Istituto professionale.Con il supporto del De Nittis Team, sarà possibile visitare i vari laboratori, dialogare con studenti e docenti di ogni indirizzo, seguire una lezione di Storia dell'arte nella stanza immersiva, conoscere da vicino le attività della Biblioteca Scolastica Innovativa e ricevere assistenza per l'iscrizione. Appuntamento a domenica mattina nella sede centrale dell'Istituto in via Cassandro 2, Barletta