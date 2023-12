Domenica “Incontra Babbo Natale” nel chiosco del DUC Trani

Powered by

Domenica 17 Dicembre alle ore 18.00 nel chiosco del DUC Trani è possibile incontrare Babbo Natale. L'evento, patrocinato dal Distretto Urbano del Commercio di Trani , ed organizzato da Ultimo cafè e Gelateria Tutto Amore, prevede un percorso tra le casette del mercatino di Natale allestito in Piazza della Repubblica realizzato per guidare grandi e piccini verso il chiosco addobbato a festa e ricco di dolci della tradizione dove ad attenderli ci sarà Babbo Natale seduto sul suo trono pronto a farsi scattare foto ricordo.Ad attendere i più piccini all'InfoPoint, gestito dal DUC Trani, ci saranno gli Elfi pronti ad aiutarli a scrivere la letterina a Babbo Natale e ad imbucarla nelle apposite cassette della posta natalizie.Passaggio questo indispensabile per incontrare Babbo Natale. Una manifestazione dal sapore benefico. Infatti l'ingresso al chiosco è simbolicamente fissato al costo di 1 euro che sarà devoluto all'associazione Time. Aut - Tempo di Autismo, impegnata nella diffusione della consapevolezza dello spettro autistico. L'evento si avvale anche della collaborazione di sponsor locali.