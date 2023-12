Domenica mattina tutti invitati al mercatino natalizio della "Casa del fare assieme "

Domenica 17 dicembre, il Bat talent space in versione villaggio di Natale, con il Centro Diurno Cogestito "Casa Del Fare Assieme" di Trani (di cui fanno parte associazioni di familiari come OSA, DIVERSAMENTE UGUALI, cooperativa QUESTA CITTA' e CAMPO dei MIRACOLI) e Caffè Corsaro, invitano la cittadinanza ai Mercatini Natalizi. Un'atmosfera magica tutta da scoprire, non solo perché natalizia, ma anche e soprattutto perché solidale. Saranno presenti ecobotteghe, associazioni e onlus che allestiranno coloratissimi banchetti pieni di manufatti, creati dalle sapienti mani di chi queste realtà le vive giorno per giorno e per cui spende il proprio impegno e dedizione.Sarà un'evento per tutte le età con animazione per i più piccoli, spettacolo di giocoleria, canti natalizi, degustazioni di prodotti tipici. Tutto questo inserito in uno splendido giardino all'aperto, che fa da cornice ad un evento imperdibile! Vi aspettiamo quindi Domenica 17 dalle 10 alle 19 presso il Caffè Corsaro in via Baldassarre 72…Non mancate!