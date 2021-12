Aggressione a don Enzo, Monsignor D'Ascenzo: «Quello che maggiormente preoccupa è che gli attori sono minorenni»

L'invito a non scoraggiarsi perchè «il mondo degli adolescenti e dei giovani è costellato da tanti esempi di solidarietà, altruismo e cultura della legalità»

A proposito dell'aggressione di ieri sera perpetrata nei confronti di don Enzo de Ceglie, a causa della quale è stato condotto al pronto soccorso di Barletta per accertamenti, l'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Mi sono sentito con don Enzo per esprimergli la vicinanza e la solidarietà dell'intero presbiterio e della comunità ecclesiale diocesana. Apprendo che sta a casa e sta bene. E di questo ringrazio Dio! Quanto accaduto rappresenta un episodio veramente increscioso, di cui nel nostro territorio si registrano diverse espressioni! Quello che maggiormente preoccupa è che gli attori di essi sono anche minorenni che ricorrono al disprezzo di coetanei con atti di bullismo e reagiscono nei confronti degli adulti con imprevedibile violenza fisica. Ancora una volta trovo conferma dell'impegno di tutti nel compito della formazione, senza mai scoraggiarci e fermarci. Non dimenticando che, il mondo degli adolescenti e dei giovani è costellato da tanti esempi di solidarietà, altruismo e cultura della legalità».