Don Natale Albino porta Trani in preghiera davanti alla salma di Papa Francesco

Un gesto semplice ma profondamente simbolico, che esprime il legame profondo tra la Chiesa locale e la figura di Papa Francesco, guida spirituale amata per il suo messaggio di misericordia, giustizia e fratellanza.



In questi giorni di dolore e riflessione, l'immagine di Don Natale accanto al Santo Padre diventa un segno di consolazione e speranza: Trani c'è, con il cuore e con la preghiera, accanto al successore di Pietro che ha segnato un'epoca. E Don Natale, con la sua presenza silenziosa, ce lo ricorda.

Un'immagine carica di significato e commozione arriva da Roma: Don Natale Albino, presbitero diocesano di Trani nonché diplomatico della Santa Sede, è stato immortalato mentre prega in raccoglimento davanti al corpo del Santo Padre Francesco, esposto per l'ultimo saluto dei fedeli.Don Natale, primo da sinistra tra i quattro sacerdoti presenti nella fotografia, rappresenta non solo sé stesso, ma idealmente l'intera comunità di Trani, portando davanti al Pontefice defunto le preghiere, i pensieri e la gratitudine di tanti concittadini. «Porto davanti al Santo Padre Francesco - le parole di don Natale - le intenzioni di preghiera di tutti coloro che conosco e che in queste ore innalzano la preghiera per la sua anima».