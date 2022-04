Don Natale, Domenica delle Palme da Betfage a Gerusalemme

Il sacerdote tranese, Segretario della Nunziatura apostolica in Israele, in marcia "sullo stesso percorso compiuto da Gesù"

"Domenica delle Palme, Marcia da Betfage a Gerusalemme, sullo stesso percorso compiuto da Gesù": la presenza tranese di don Natale Albino, Segretario della Nunziatura apostolica in Israele (nominato dal luglio scorso da Papa Francesco) in Terra Santa per le celebrazioni legate alla Settimana di Pasqua."A Gerusalemme la memoria dell'ingresso di Gesù - spiega don Natale sui social - viene celebrata la mattina con la benedizione delle palme, mentre i fedeli girano processionalmente attorno all'Edicola della Risurrezione e passano davanti al Calvario. In questo modo si mostra visibilmente nella celebrazione l'unità della morte e risurrezione.I fedeli portano rami per significare il trionfo regale che Cristo ottenne sottoponendosi alla croce. La celebrazione del mattino culmina con la liturgia eucaristica fatta nel luogo stesso della Risurrezione.La chiesa di Gerusalemme percorrendo nel pomeriggio il cammino del Salvatore dal Santuario di Betfage fino alla Città santa, intende ricordare in forma più imitativa la folla che osannava Cristo che camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme".