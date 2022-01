Donata Di Meo diventa quarto consigliere provinciale di trani

«Grazie Senatore Cassano. Per me è motivo di orgoglio e onore. Il mio impegno volgerà a rappresentare al meglio le istanze e le esigenze del territorio in Provincia»: sono le parole pubblicate sul suo profilo social da Donata Di Meo, all'indomani della sua nomina a consigliere provinciale annunciata proprio dal senatore Massimo Cassano, che vede così aumentare le presenze della sua formazione politica "Puglia Popolare" nella provincia Bat.- avvocatessa - che nelle consultazioni provinciali era iscritta nelle liste "Bernardo Lodispoto presidente", subentra aa seguito della caduta della amministrazione a San Ferdinando di Puglia.Salgono così a quattro le presenze tranesi nel Consiglio provinciale Bat insieme aGrande risultato raggiunto per Puglia Popolare in consiglio provinciale Bat con l'entrata di due neo consiglieri: Pierpaolo Pedone e Donata Di Meo. «Un grande lavoro di squadra tra coordinatori, consiglieri e segreterie che attraverso un azione di sintesi hanno portato ad un traguardo importantissimo per il nostro movimento», ha dichiarato il coordinatore regionale di Puglia Popolare, sen. Massimo Cassano che inoltre aggiunge di ritenersi «soddisfatto di aver fatto goal anche nella Bat».