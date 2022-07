"Due anime" della tranese Valeria Mancini vince l'edizione 2022 del Premio Les Flaneurs Edizioni "Ludovica Castelli"

E' disponibile da ieri il libro della tranese Valeria Mancini, Due Anime, romanzo vincitore dell'edizione 2022 del Premio Les Flaneurs Edizioni "Ludovica Castelli", dedicato alla giovane scrittrice siciliana prematuramente scomparsa. Il libro è uscito proprio ieri (17 luglio) in concomitanza dell'assegnazione del premio.Una storia di ricerca e d'amore delicata come la musica di un pianoforte. Una storia di ricerca e d'amore delicata come la musica di un pianoforteAlex è un pianista, vive a Londra e in poco tempo ha lasciato il segno nel panorama musicale. Ha inciso due dischi e girato il mondo con le sue composizioni, sempre più apprezzate da pubblico e critica. Il suo è un dono naturale, la musica è sempre nella sua testa a suggerire i giusti accordi, le giuste note. Tutto sembra andare per il meglio fino a quando, un giorno, Alex si accorge che la musica lo ha abbandonato. Niente nella sua vita è tanto forte da suggerirgli un'emozione da scrivere sul pentagramma. Così prende una decisione importante: si trasferisce in Italia, in un piccolo borgo, nella speranza di trovare la tranquillità che gli serve per tornare a comporre. Durante una delle sue passeggiate quotidiane, scopre una villa immersa nel bosco in cui scorge l'ombra di una persona misteriosa che lo guarda. Forse non è l'unico ad aver scelto quel borgo come rifugio.BIOGRAFIAValeria Mancini (Trani, 1994) è laureata in Lingue e Letterature Moderne presso l'Università di Bari. La sua passione per la Francia l'ha portata a Lione, dove insegna italiano. Nel 2014 ha pubblicato la raccolta di poesie Diario lirico. Nel 2018 con Les Flâneurs Edizioni ha pubblicato Silvia, il suo primo romanzo.