Due classi dell'Istituto Aldo Moro di Trani in quarantena: positivi due studenti

Dovranno rimanere in isolamento dai 7 ai 10 giorni come stabilito dal Ministero

Due classi dell'istituto Aldo Moro di Trani sono da oggi in quarantena a causa della positività di due studenti. Trattasi in particolar modo di una classe terza e una quinta che dovranno rimanere in isolamento per motivi di sicurezza. Come stabilito dal Ministero della Salute, la durata della quarantena dei contatti stretti scolastici è 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall'ultimo contatto con il caso ed è previsto un tampone molecolare al decimo giorno. Il ritorno sui banchi potrà comunque avvenire solo ad esito negativo del test. Nel frattempo sono state avviate tutte le procedure di sicurezza previste dall'Asl.