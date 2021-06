Due colpi falliti in altrettanti opifici industriali situati sull'Andria Trani

Continuano purtroppo gli assalti per depredare mezzi movimento terra ed agricoli nella provincia Barletta Andria TraniLa scorsa notte, intorno alle 2.30 circa, ben due episodi, uno in territorio di Trani e l'altro ad Andria hanno visto in azione le guardie giurate dell'istituto Vegapol, che hanno sventato entrambi i colpi dei predoni.Il primo assalto da parte di una banda molto bene organizzata, era stato messo a segno ai danni di un cantiere edile, aperto all'interno di una grande azienda di distribuzione. Ignoti erano penetrati nell'area del cantiere , servendosi di un potente fuoristrada, attrezzato anche di un potente jammer (un disturbatore di segnale, in grado di interferire con il funzionamento di impianti antifurto delle abitazioni e delle autovetture), nell'intento di asportare diversi mezzi movimento terra dell'impresa.Una telefonata alla sala operativa della Vegapol ha consentito alle pattuglie dell'istituto di vigilanza di giungere in poco tempo sul posto, mentre l'operatore di centrale provvedeva ad avvisare il numero di emergenza "113", che mandava sul posto una voltante della Polizia di Stato.I malfattori, sopresi dall'arrivo delle guardie giurate, fuggivano abbandonando sul posto il loro veicolo ed attrezzature, fra le quali il potente disturbatore di frequenze e diversi mezzi movimento terra già in parte preparati per essere portati via.Gli Agenti della Polizia di Stato procedevano al caso.Quasi contemporaneamente all'evolversi di questa vicenda, giungeva alla sala operativa della Vegapol, una richiesta di intervento in favore di un cantiere della Società Autostrade, sito ad Andria sulla provinciale Andria Trani.Del colpo che si stava compiendo venivano subito messi al corrente Polizia di Stato e Carabinieri, che inviavano sul posto delle pattuglie presenti nella zona, mentre, nel frattempo, giungevano le pattuglie della Vegapol. Le guardie giurate, al loro arrivo si accorgevano già dall'esterno dell'azienda, la presenza di alcuni individui travisati vicino ad un box sito nel perimetro dell'azienda. Alla vista dei vigilanti, i malviventi si davano alla fuga, portandosi sul retro dell'azienda, dove probabilmente ad attenderli ci erano dei complici, tutti fuggiti via, che facevano perdere le loro tracce.Di entrambi i furti non è stato asportato alcun mezzo o attrezzatura. Sugli eventi, indagano adesso le Forze dell'ordine di Andria e di Trani, per risalire all'identità della banda specializzata.