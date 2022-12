Due nuove volanti della Polizia di Stato per la Questura Bat

Due nuove volanti per la Questura di Barletta Andria Trani, si tratta delle Giulia con un motore 2000 cc turbo da 200 cavalli dotate di cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore. Un gioiello tecnologico capace di garantire standard ancor più elevati di sicurezza nelle città.Le nuove autovetture, assegnate all'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP) sono destinate a svolgere il servizio di volante per garantire il controllo del territorio.Le volanti sono state presentate oggi in occasione della conferenza stampa di fine anno tenutasi dal Questore Roberto Pellicone.