Tre tranesi convocati nella nazionale italiana di Powerchair Football

Il raduno si svolgerà a Jesolo dal 14 al 17 maggio, dove partiranno gli allenamenti intensivi per raggiungere un ottima preparazione in vista del torneo Europeo di Ginevra in Svizzera, che si terrà ad Agosto.



«Ringrazio per questa opportunità in primis lo staff nazionale della Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport e la mia società Oltre Sport per l'ottima preparazione che mi ha offerto in questi anni» - è il commento di Donato. A Jesolo, come specifica sempre Donato, ci sarà poi una scrematura tra i convocati in vista del torneo che si svolgerà ad agosto a Ginevra.

Donato Grande, Ilaria Mesaroli e Vincenzo Abruzzese sono i tre tranesi convocati in nazionale italiana di Powerchair Football.