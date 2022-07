E' firmato della regista tranese Giovanna Ventura il "Cinema Estate" di Rai Movie in onda questa sera

E' firmata dalla tranese Giovanna Ventura la regia del programma culturale "Cinema Estate" che andrà in onda questa sera, mercoledì 20 luglio, su Rai Movie alle ore 23: si tratta di uno Speciale di Movie Mag, settimanale di attualità cinematografica di Rai Movie, cioè un approfondimento sulle migliori iniziative, rassegne e incontri con attori e registi, realizzate nelle città italiane con proiezioni pubbliche, perché in estate "il cinema non va in vacanza" e continua ad animare numerosi luoghi di tutta Italia, soprattutto nelle piazze e nei luoghi all'aperto.Nella puntata di questa sera, curata appunto dalla Ventura che ne firma la regia, si parlerà delle migliori iniziative di questa estate, con un particolare focus su Bologna.Giovanna Ventura è un'esperta in materia: tra l'altro ha partecipato anche alla "Festa del Cinema" di Roma nell'ottobre scorso con il documentario intitolato "Fellini e Simenon-con profonda simpatia e sincera gratitudine", scritto e diretto dalla stessa regista tranese.