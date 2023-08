E...State con noi, a Trani la campagna di prevenzione stradale della Polizia di Stato

Nella cornice delle iniziative volte a promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, il prossimo sabato 5 agosto, in via degli Statuti Marittimi a Trani, farà tappa l'evento intitolato " E...State con noi - Campagna di prevenzione e di educazione stradale della Polizia di Stato".

La progettualità, promossa dal Servizio Polizia Stradale, vedrà la partecipazione del pullman azzurro, una vera e propria aula didattica multimediale itinerante, che offre la possibilità di mettersi in contatto virtuale con quelli che possono essere i pericoli della strada. Tra le altre cose, i partecipanti saranno messi alla prova con dei percorsi che dovranno affrontare indossando degli occhiali che danno la percezione di quello che può accadere se si è alla guida in stato d'alterazione dovuto all'uso di alcool, sostanze stupefacenti o stanchezza.

Ad arricchire l'evento anche la presenza in esposizione di diversi veicoli in dotazione alla Polizia Stradale, tra cui spicca la LAMBORGHINI Huracàn con i colori di istituto, la famosa supercar dotata di motore V10 aspirato da 610 cavalli in grado di raggiungere i 325 km/h.

La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà in strada, nella fantastica cornice del porto di Trani, nei pressi della statua di San Nicola, in via degli Statuti Marittimi, nella serata di sabato 5 agosto, a partire dalle ore 19:00. Vi aspettiamo numerosi!