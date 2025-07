Eccellenze in musica, a Palazzo Beltrani la pianista ucraina Anna Habruk

Il cartellone "Eccellenze", progetto culturale ideato con sensibilità artistica da Delle Arti ODV ETS, in sinergia con il Conservatorio Nino Rota di Monopoli, si arricchisce di un appuntamento di rara intensità emotiva. Venerdì 18 luglio, alle ore 19:00 (porta 18:30), il Salone Giuseppe Beltrani ospita la giovane pianista ucraina Anna Habruk, che condurrà il pubblico in un raffinato itinerario sonoro intitolato "Alla ricerca dei colori".Il format "Eccellenze in musica" celebra le realtà musicali formative della Puglia, con l'obiettivo di portare in scena i giovani talenti cresciuti nei vivai artistici dei conservatori pugliesi. Ogni serata diventa un'occasione per ascoltare il futuro della cultura pugliese, già pronto per il palcoscenico.Pensato come un vero e proprio viaggio tra luce, ombra e sfumature sonore, il recital solistico si propone di trasformare il pianoforte in una tavolozza timbrica capace di evocare paesaggi interiori e visioni poetiche. Habruk interpreterà brani che spaziano tra scintillii impressionisti e profondi contrasti romantici, portando in scena una narrazione musicale che affida al colore il ruolo di protagonista espressivo.Nata a Kharkiv in Ucraina e formatasi presso la National Academy of Music of Ukraine di Kyiv, Anna Habruk ha già conquistato la scena internazionale con premi prestigiosi e residenze artistiche di rilievo, come quella con "Artists at Risk" e Goethe-Institut in Germania. Attualmente prosegue i suoi studi al Conservatorio Nino Rota di Monopoli attraverso il programma Erasmus+, ed è membro dell'Erasmus Orchestra per la stagione 2024–2025, con concerti in tutta Europa.Il programma "Alla ricerca dei colori" invita il pubblico a un viaggio attraverso una ricca tavolozza di paesaggi musicali, dai riflessi scintillanti ai profondi contrasti emotivi.La serata si apre con le "Variazioni" di Alemdar Karamanov, un'opera di grande intensità espressiva. "Images" di Debussy, con le sue delicate sfumature e la bellezza impressionistica, dipinge vivide immagini sonore di acqua, omaggio e movimento. "Tre passioni per il nostro pianeta torturato" di Brian Field offre una prospettiva contemporanea, catturando le forze primordiali del fuoco, del ghiaccio e del vento in una riflessione ambientale toccante.Segue un momento di intima liricità con i "Due brani per pianoforte, Op.2" di Valentin Silvestrov, dove nostalgia e semplicità creano un'atmosfera onirica. Il programma si conclude con la brillantezza virtuosistica della "Rhapsodie Espagnole" di Franz Liszt, un'esplosione di ritmi e passione ispirati alla Spagna.Il suo recital promette di essere non solo una dimostrazione di eccellenza tecnica, ma anche un'esperienza immersiva in cui il suono si fa colore e il colore emozione. Ancora due gli appuntamenti con le "Eccellenze" del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, tutti alle ore 19.00, nelle date del 18 e 25 luglio. I biglietti per il concerto "Alla ricerca dei colori" recital pianistico di Anna Habruk, di venerdì 18 luglio sono acquistabili al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/musica-a-corte-alla-ricerca-dei-colori/263745 Biglietteria: Poltrona numerata ticket 10,00 euro | soci partner 8,00 euro, acquistabile al botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani, dal martedì alla domenica, dalle ore 16,00 alle ore 21,00 (chiuso il lunedì), anche con Carta del docente. Il biglietto include l'ingresso al concerto, la visita al Museo (nella giornata del concerto dalle ore 16,00 fino all'inizio del concerto alle ore 19,00).I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it