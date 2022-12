Eccolo! Acceso il presepe di Piazza della Libertà, illuminato dall'altissimo albero di Natale

È stato atteso oltre l'orario previsto e questo non ha fatto che far crescere la curiosità di vedere se quella che sembrava una gabbia avrebbe davvero reso speciale il presepe di quest'anno di Piazza della Libertà. E a giudicare dagli applausi e dagli "oooh" di meraviglia delle tantissime persone presenti all'accensione dell'albero e del presepe, l'intuizione del direttore artistico Carlo Scarcella - di centrare la scena della Natività in un gigantesco albero di Natale, come un cielo stellato - è stata un'idea nuova e bellissima.L'attesa è stata accompagnata nell'atmosfera magica di un gruppo di artisti che si è esibito su alti trampoli, come angeli bianchi a volteggiare sulla folla . E in pochi minuti si è formata una lunga coda per poter entrare nel presepe, girarvi attorno, ritrovare le atmosfere che ogni anno si ricreano ma avvolti da una nuvola di luci, come fosse un'unica cometa a illuminare la santa Grotta di Betlemme.