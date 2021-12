Edilizia scolastica, in arrivo fondi ministeriali. Loconte: «Un'occasione importante per la Papa Giovanni»

«Finalmente, così come previsto dal PNRR, arrivano i soldi per l'edilizia scolastica. Si tratta di fondi per la realizzazione e messa in sicurezza di asili nido e scuole per l'infanzia, per la costruzione di scuole innovative, per l'incremento di mense e palestre, per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico». A dichiararlo è il consigliere di maggioranza, Antonio Loconte.«A Trani abbiamo un'occasione importante: intervenire per restituire ad un intero quartiere la scuola primaria Papa Giovanni XXIII, chiusa da tempo per "problemi strutturali". Sarebbe un regalo di Natale fantastico per tutti i cittadini e, in particolar modo, per gli abitanti di un quartiere spesso abbandonato al proprio destino.Auspico che l'amministrazione comunale colga questa opportunità e attraverso l'attività degli uffici preposti si proceda spediti per la candidatura al bando pubblicato sul portale Ministeriale».