Edilizia scolastica, proseguono le attività negli istituti Bovio e Beltrani

Proseguono le attività amministrative avviate nei mesi scorsi da parte dell'Amministrazione Bottaro in materia di edilizia scolastica ed in favore delle comunità scolastiche della nostra città. Infatti l'ing. Puzziferri, Dirigente dell'area Lavori Pubblici ha provveduto alla pubblicazione sui portali telematici, come prescrive la legge, le procedure per l'affidamento dell'incarico di verifica della vulnerabilità sismica delle scuole G. Bovio e G. Beltrani.L'amministrazione ha inoltre deliberato di stanziare un contributo economico in favore degli istituti scolastici ( De Amicis, Petronelli, D'Annunzio, Beltrani, Baldassarre, Rocca-Bovio Palumbo) per mettere a disposizione dei Dirigenti scolastici somme per la manutenzione ordinaria, per gli adeguamenti delle strutture alla normativa connessa all'emergenza sanitaria in atto nonchè per la sicurezza degli alunni ed infatti il Dirigente della competente area, dott. Attolico, con proprio provvedimento dirigenziale ha proceduto alla suddivisione dei fondi in rapporto alla popolazione scolastica di ciascun Istituto.Alla stessa maniera gli uffici tecnici Comunali proseguono le attività necessarie per dare attuazione ai disciplinari sottoscritti nei mesi scorsi, dal Comune di Trani con la Regione Puglia inerenti gli interventi di efficientamento energetico ammessi a finanziamento per le scuole cittadine G. Bovio e E. Baldassarre rispettivamente per euro 2.498.476,00 e 2.964.310,00. Tutte attività che attestano con fatti e procedure amministrative la grande attenzione nei confronti delle scuole cittadine destinatarie di importanti finanziamenti Regionali.Michele di Gregorio, Vice Presidente Consiglio Comunale