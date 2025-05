"Educare alla Scienza": la Scuola incontra la ricerca al C.N.R.

L'evento finale del corso "Modellazione Matematica" nell'ambito del DM 65/2023 ha visto protagonisti gli studenti dell'IC "Rocca-Bovio-Palumbo-D'Annunzio" in visita presso i laboratori del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bari (CNR), uno dei poli scientifici più attivi del territorio nazionale e internazionale. Gli studenti hanno potuto vivere un'esperienza immersiva nel mondo della ricerca scientifica, partecipando a laboratori pratici e attività interattive che hanno stimolato curiosità e spirito investigativo. Accompagnati dalle professoresse Nuzziello Nicoletta (esperta del progetto) e Vingi Sara (tutor), gli studenti hanno osservato strumenti di ultima generazione utilizzati in ambito biomolecolare e nella medicina di precisione, sperimentando le strategie di analisi dei campioni biologici e l'interpretazione bioinformatica dei dati genetici.L'evento ha rappresentato un importante esempio di accordo in rete tra il nostro Istituto e il territorio, valorizzando il ruolo del CNR come risorsa fondamentale per l'educazione scientifica delle nuove generazioni. In un'epoca in cui il sapere tecnico-scientifico è sempre più centrale, creare ponti tra istituzioni scolastiche e enti di ricerca significa investire nel futuro, offrendo ai nostri studenti esperienze concrete e orientative.Un ringraziamento speciale va ai ricercatori del CNR di Bari, volti noti al mondo scientifico internazionale, che hanno accolto con passione e professionalità gli studenti, rendendo unica questa esperienza. In particolare, un sentito ringraziamento al dott. Licciulli Vito Flavio (responsabile dell'unità ITB-CNR di Bari), alla dott.ssa Liguori Maria (ricercatrice presso ITB-CNR e riferimento prezioso nella promozione dell'evento) e ai ricercatori degli istituti ITB e IBIOM del CNR, i dottori Catalano Domenico, Coffa Martina, Papagna Claudio, Abbrescia Daniela Isabel, Antonacci Ylenia, D'Ambrosio Marilena, Pousis Chrysovalentinos.Con parole semplici ma profonde, i ricercatori hanno spiegato agli alunni il senso autentico della ricerca: il suo valore profondamente democratico. I risultati della ricerca scientifica non sono riservati a pochi eletti, ma appartengono a tutti, in quanto costituiscono un patrimonio comune da custodire, sostenere e, soprattutto, condividere.