“Educazione digitale. Asocial Network”, nuovo webinar organizzato dal Comune di Trani

"Educazione digitale. Asocial Network". Il Comune di Trani ha organizzato un webinar che si terrà sabato 20 marzo alle ore 15 in collaborazione l'Ordine degli Avvocati di Trani, l'Ordine degli Psicologi di Puglia, l'Ordine degli Assistenti sociali di Puglia, il SIP (Sindacato di polizia) ed il PIS (Pronto intervento sociale). Il webinar sarà tenuto da figure professionali specializzate nell'ambito della gestione dei minori, delle famiglie e dei social media.E' stato ed è ancora un anno di emergenze; all'emergenza sanitaria è indubbiamente collegata una sociale, dalla quale è scaturita una forte urgenza educativa che interessa principalmente bambini, bambine e adolescenti. Le infinite ore trascorse all'interno delle mura domestiche, il nuovo lockdown, i tempi dilatati a contatto di pc, tablet e smartphone, le scarsissime ore consentite per le attività all'aperto e in presenza, la noia e l'incertezza che hanno abitato giovani ma anche adulti, hanno acuito fenomeni e tendenze già presenti nelle fasce giovanili.La dimensione attuale, pertanto, risulta ancora più preoccupante e allarmante, considerati i recenti e tristi episodi di cronaca che hanno interessato anche bambini molto piccoli della Puglia, e costringe l'universo adulto e le Istituzioni a cercare risposte e soluzioni.Nel corso del webinar interverranno Eleonora Russo (psicologa e psicoterapeuta ad orientamento sistemico familiare); Vito Ventrella (ispettore di polizia da sempre impegnato nella lotta contro i reati sul web); Gaetana Sotero (psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale); Natascia Moschetta (assistente sociale del Comune di Trani e consigliera dell'Ordine degli assistenti sociali che si occupa da sempre di inclusione e supporto alle famiglie); Valentina Palmieri (sociologa esperta in bullismo, cyberbullismo ed uso consapevole dei social media); Annalisa Marigliano (consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Trani, specializzata in diritto di famiglia).Per fare richiesta di iscrizione al webinar è necessario compilare ed inviare il form disponibile al seguente link: sarà premura degli organizzatori inviare il link per accedere al webinar.