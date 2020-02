Effetto cinema e opera letteraria, oggi proiettato "Il Gattopardo"

L'Assessorato alle Culture, in collaborazione con l'Università della Terza Età, ha dato avvio con il primo appuntamento dello scorso 27 gennaio, al nuovo ciclo di rassegna cinematografica denominata quest'anno EFFETTO CINEMA E OPERA LETTERARIA, con l'obiettivo di avvicinare gli anziani alla lettura di libri, usufruendo del patrimonio librario della Civica Biblioteca.L'iniziativa è aperta a tutta la comunità cittadina e per questo secondo appuntamento programmato ripropone un classico della letteratura italiana: Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, pubblicato postumo nel novembre del 1958, da Feltrinelli, ma subito destinato a suscitare un caso letterario, nonostante il suo autore fosse sconosciuto al grande pubblico.Merito di Luchino Visconti, il regista de La terra trema, Senso, Rocco e i suoi fratelli è di aver trasformato la vicenda di un uomo, il principe Fabrizio di Salina e di un'epoca storica: il passaggio della Sicilia dai Borboni al Regno d'Italia in una delle pellicole più celebri della cinematografia italiana, vincitore della Palma d'oro al festival di Cannes nel 1963.Oggi secondo appuntamento alle ore 16.15.