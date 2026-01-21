Elezioni amministrative Maggio 2026 Irene Cornacchia sceglie “Per Trani”

tl@

La Consigliere Comunale Irene Cornacchia annuncia l'adesione al nuovo progetto politico "Per Trani", segnando l'avvio di una fase politica orientata alla costruzione di un'alternativa credibile, moderna e inclusiva per il Governo della Città.La decisione matura dall'esperienza civica nella lista "Per la Puglia", al fianco del neo eletto Consigliere Regionale Ruggiero Passero, e si inserisce nel solco dei risultati della recente tornata elettorale che ha visto l'elezione di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione e il forte consenso ottenuto a Trani.«L'esito delle elezioni – dichiara – ha premiato un modo di fare politica fondato sull'ascolto, sulla partecipazione e sulla presenza costante nei territori; sono questi i valori che intendiamo portare nel progetto "Per Trani", per rafforzare un'azione politica capace di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini».Cornacchia sottolinea che il lavoro, già avviato in Consiglio Comunale, proseguirà con maggiore determinazione in vista delle prossime scadenze amministrative, «Trani ha bisogno di una visione chiara, di serietà e di scelte coraggiose; il nostro impegno va in questa direzione», conclude.