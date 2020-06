Elezioni comunali, il M5S Trani presenta il suo candidato sindaco

Sabato 20 giugno 2020 alle ore 10:00 nella sede del Movimento Cinque Stelle di Trani in via Margherita di Borgogna n. 38 verrà presentato il nostro candidato sindaco per le prossime elezioni comunali.Interverranno la candidata alla Presidenza della Regione Puglia del Movimento Cinque Stelle, Antonella Laricchia e la Consigliera Regionale del Movimento Cinque Stelle Grazia Di Bari.Vi invitiamo a partecipare.L'evento sarà trasmesso in diretta Facebook nella nostra pagina