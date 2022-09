Elezioni politiche, i dati dell'affluenza a Trani

Elezioni 2022, oggi si vota. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23.Sono 45.229 gli elettori di Trani chiamati al voto. Sul territorio comunale sono 54 le sezioni elettorali aperte per l'esercizio del diritto di voto. Si ricorda all' elettore che per poter esercitare il diritto di voto, dovrà presentarsi al seggio munito di un valido documento di riconoscimento oltre che della tessera elettorale o del suo duplicato.L'ufficio elettorale del Comune di Trani resterà aperto fino alla chiusura dei seggi (ore 23) per rilasciare il duplicato delle tessere elettorali eventualmente smarrite o con spazi esauriti. Al fine di evitare affollamenti si ricorda che presso i seggi elettorali è comunque garantito il rilascio dell'attestato sostitutivo nel caso in cui l'elettore sia sprovvisto di tessera elettorale.Sono 1.310 i candidati alla Camera dei Deputati nei collegi uninominali, 2.788 nei collegi plurinominali e 95 nella circoscrizione Estero. Per il Senato della Repubblica le candidature sono 693 per i collegi uninominali, 1.418 per i collegi plurinominali, e 41 per la circoscrizione Estero. In allegato i manifesti relativi alle liste dei candidati alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica votabili sul territorio.: alle 12 ha votato il 17,92% per la Camera e il 4,52% per il Senato.