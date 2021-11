Elezioni provinciali: 4 i tranesi candidati

Dovrebbero essere 4 i consiglieri comunali tranesi candidati per le elezioni provinciali previste per il 18 dicembre prossimo: si tratterebbe di Donata Di Meo (Puglia popolare), Claudio Biancolillo (Con) e Federica Cuna (Pd) nella lista unica formata dal centro sinistra, ed Emanuele Cozzoli (Fratelli d'Italia) nella lista unica del centro destra. Com'è noto, il termine ultimo per la presentazione delle liste è indicato nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 novembre, e sono eleggibili a consiglieri provinciali i sindaci e i consiglieri comunali in carica.Secondo le ultime voci, nei giorni scorsi le segreterie provinciali del Pd, Con e Puglia si sono riunite alla presenza del presidente della Provincia Lodispoto per gli ultimi dettagli della lista unica che verrà presenta dal centro sinistra, con il nome "Lodispoto Presidente, i cui 12 candidati saranno rappresentanti in numero di 5 per il Pd, 3 per Con e 3 di Puglia Popolare, mentre 1 candidato sarà indicato dallo stesso Lodispoto. Per quanto riguarda le cosiddette quote rosa, saranno 2 le donne per Puglia Popolare, 2 per il Pd e 1 per Con.Ricordiamo che queste votazioni sono di secondo livello, e vedono in qualità di elettori gli stessi Sindaci e i Consiglieri comunali dei 10 Comuni compresi nel territorio provinciale della Provincia, con "pesi" diversi a seconda del numero della popolazione del Comune rappresentato. Su tutto farà sentire le sue conseguenze la situazione di Barletta, commissariata dopo la fine della sindacatura di Cannito, Comune che senza rappresentanza non avrà dunque diritto di voto.