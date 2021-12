Elezioni provinciali Bat: chiuso il seggio, iniziato lo spoglio

Si sono concluse alle ore 21 di questa sera, sabato 18 dicembre, le votazioni per le elezioni di secondo livello per il rinnovo del consiglio provinciale di Barletta Andria Trani. Le operazioni di voto hanno avuto inizio alle ore 8 di stamane, nel seggio costituito non più presso la sede legale di Andria, chiusa per lavori di consolidamento statico, bensì presso la sede distaccata della Provincia Bat, Sala Ufficio di Presidenza di Barletta, sita in piazza Plebiscito n. 34/35, a pochi metri dal Palazzo di Città.Su queste votazioni di secondo livello, che vedono elettori i Sindaci ed i Consiglieri comunali dei 9 Comuni compresi nel territorio della Provincia di Barletta – Andria – Trani, ha pesato la situazione di Barletta, commissariata dopo la fine burrascosa della sindacatura di Mino Cannito. Sono eleggibili a Consiglieri Provinciali i Sindaci ed i Consiglieri Comunali in carica. L'elezione del Consiglio Provinciale avviene con voto diretto, libero e segreto.Sono 193 gli aventi diritto al voto, 42 i candidati che si sono presentati. Attenzione però: uno non vale uno, ovvero secondo la legge Del Rio, i voti che saranno espressi non sono uguali. Ci sono coefficienti per ciascuna città in base al numero degli abitanti che i consiglieri comunali rappresentano. Quindi il voto di un consigliere di Andria ha un peso diverso rispetto a quello di un consigliere di Minervino per esempio.Ricordiamo che sono 6 le liste che sono state presentate, per i 12 scranni della massima assise provinciale. Quattro liste per il centro sinistra, una per il M5S ed una per il centro destra. Intanto è certa l'elezione di Lorenzo Marchio Rossi, esponente dell'ala del Pd espressione del consigliere regionale Filippo Caracciolo, ad essere uno dei due vice Presidenti. Non solo il Partito Democratico di Andria, ma anche quello provinciale, con l'assenso dato anche dal segretario provinciale Lilly De Fazio, ha fatto quadrato attorno al nome dell'esponente politico andriese.Per la lista "OBIETTIVO COMUNE per la BAT" sono candidati i consiglieri comunali di Andria, espressioni delle liste civiche di centro sinistra: Emanuele Sgarra, Nunzia Leonetti, Daniela Maiorano, Francesco Bruno, Marianna Sinisi e Giovanni Vilella. A seguire la lista del Partito Democratico, formata da Lorenzo Marchio Rossi, Federica Cuna, Rossano Sasso, Anna Maria Tarantino, Antonio Imbrici e Daniela Rondinone. Vi è poi la c.d. "Lista del Presidente" che fa capo a Bernardo Lodispoto, formata da Fabio Capacchione, Rosario Giacomo De Michele, Donata Di Meo, Carla Mazzilli, Pierpaolo Pedone, Stefania Rubino e Savino Tesoro. Ultima, per il centro sinistra la lista "Popolari- i Riformisti BAT", riconducibile all'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina, con Claudio Biancolillo, Tommaso Laurora, Erika Laurora, Vincenzo Montrone, Rosa Scognamiglio, Mariangela Scialandrone ed Antonio Loconte.Per la prima volta si presentano i pentastellati, con la lista denominata "Movimento 5 Stelle", formata dall'andriese Vincenzo Coratella, Francesco Cignarale, Giovanni D'Avanzo, Maria Fortunato, Maria Altomare Porro e Costanza Santarelli, questi ultimi tutti di Canosa di Puglia.Unica la lista denominata "Centrodestra" che vede invece Emanuele Cozzoli, Ludovico Peschechera, Michele Nobile, Marilena Giovanna Schiavo, Pasquale Di Trani, Bruna Glionna, Gianluca Grumo, Pasquale Di Noia, Elena Muoio e Donatella Rosaria Dina Fracchiolla