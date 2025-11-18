referendum no triv seggio scuola Baldassarre
Enti locali

Elezioni regionali, giovedì 23 un incontro con i presidenti di seggio

Nella Sala Tamborrino del Comune alle ore 16

Trani - martedì 18 novembre 2025 10.36
In vista delle consultazioni elettorali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025, giovedì 20 novembre alle ore 16 presso la sala Tamborrino sita al secondo piano di Palazzo di Città si terrà un incontro con i Presidenti di Seggio. Si chiede ampia partecipazione e massima puntualità.

Si richiama l'attenzione su quanto riportato nel capitolo IX - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione – "Alle ore 16 del sabato che precede la votazione, il Presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione, chiamando a farne parte il Segretario da lui scelto e, in base agli estratti dei verbali indicati nell'art.27, n.4, del T.U. n. 570/1960, gli Scrutatori, previo accertamento della loro identità personale (art. 47, primo comma, del T.U. n.570/1960)".

Si rammenta che il Presidente di seggio, durante l'esercizio delle sue funzioni è considerato pubblico ufficiale ed è giuridicamente responsabile, anche sotto il profilo penale, del regolare svolgimento di ogni operazione di voto e di scrutinio nel seggio che presiede.

Qui in allegato istruzioni e slides per l'attività da svolgere nei seggi.
