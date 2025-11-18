Elezioni regionali, giovedì 23 un incontro con i presidenti di seggio

Ad eccezione dell'Ufficio CIE e di quello per le dichiarazioni di nascita e morte

Le sezioni elettorali 17, 18, 19 saranno ubicate presso la scuola primaria di via La Pira

Associazioni

L'Auser e la Città di Trani uniscono esperti finanziari e teatro per armare gli anziani con conoscenza e consapevolezza, sfidando la vergogna delle vittime