Emanuele Riccardi primo segretario cittadino di Trani in Azione

Si è tenuto sabato 18 giugno, nella sala del Bistrot di Trani in Via Malcangi, il primo congresso cittadino di Azione che fa seguito a quelli di Bisceglie, Trinitapoli, Spinazzola e Corato nel barese.Il segretario provinciale della Bat Nicola Colangelo ha presieduto i lavori congressuali al termine dei quali Emanuele Riccardi è risultato eletto alla carica di segretario cittadino e Pietro Di Mango di presidente.A seguire l'intervento dell'onorevole Nunzio Angiola che ha elogiato il lavoro meticoloso svolto dal segretario provinciale della Bat e ha rimarcato l'importanza di un radicamento sempre più incisivo delle segreterie cittadine nei territori della Puglia. Il consiglio direttivo sarà composto inoltre da Nicola Zizzi, Domenico di Perna, Nicola di Carlo, Roberto Battista, Isabella Scarpa, Lucia Devincenzo, Angela Curci, Lucia Cenicola, Paolo Pannarale, Giuseppe Riccardi, Alberto Berardi, Domenico Caldarola, Maria Lomuscio, Nicola Riccardi, Ottavio Battaglia, Raffaele Nuzzolese, Giuseppe Ciraselli."Con l'apertura della sezione del partito Azione a Trani nel marzo 2020 abbiamo voluto evidenziare la nostra scelta culturale, profonda e valoriale per una nuova visione di politica cittadina e nazionale indicata dall'onorevole Carlo Calenda. Azione, un partito con i piedi saldi nel presente, sui territori, radicato ma rivolto al futuro, all'imperativo di costruire una classe dirigente all'altezza di un grande paese come l'Italia". Ha rimarcato il neo segretario Riccardi.Con la designazione del direttivo sancita dal primo congresso cittadino entra nel vivo il progetto politico per la città di Trani. L'entusiasmo degli eletti e dei numerosi iscritti si tradurrà in una azione di effettivo rilancio della politica cittadina nell'interesse collettivo e per un buon governo.