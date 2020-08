Emanuele Tomasicchio candidato al Consiglio regionale nelle liste di Forza Italia

La Segreteria Provinciale BAT di Forza Italia ha il piacere di annunciare che l'avv. Emanuele Tomasicchio, consigliere comunale uscente della città di Trani, sarà candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale nelle liste di Forza Italia.Si tratta di un ingresso importante e qualificante per la formazione azzurra, che ha accolto con entusiasmo la disponibilità del professionista a rappresentare la città di Trani nella lista forzista per la prossima competizione regionale. Una candidatura prestigiosa, un contributo di grande esperienza e di competenza amministrativa che l'avv. Tomasicchio, già candidato Sindaco nel 2015, può rappresentare al meglio in ambito regionale.L'operazione politica è stata condivisa e coordinata dalla Segreteria cittadina di Forza Italia, a nome della quale un particolare ringraziamento va a chi, come la prof.ssa Paola Mauro, già candidata in pectore, ha reso possibile tale candidatura con un gesto di grande sensibilità politica e di apprezzata generosità personale, nonché a Pinuccio Laricchia che ancora prima della candidatura di Paola Mauro ha sempre pensato al bene ed alla crescita del partito piuttosto che all'aspirazione personale e al Segretario Alfonso Mangione.La presentazione ufficiale della candidatura avrà luogo a Trani nei prossimi giorni alla presenza dei vertici regionali di Forza Italia, l'on. Mauro D'Attis, commissario regionale, e il vicecommissario sen. Dario Damiani, che si è particolarmente speso nell'opera di convincimento nei confronti dell'avv. Tomasicchio, di cui aveva apprezzato la tenacia nelle battaglie portate avanti negli anni a difesa della sua Città.All'incontro parteciperanno anche i componenti del Direttivo Cittadino ed i candidati al Consiglio Comunale di Forza Italia.