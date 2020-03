Emergenza Coronavirus, la Asl Bat assume 72 nuovi infermieri

Hanno firmato oggi i loro contratti 45 dei 72 infermieri che la Asl Bt ha assunto in questi ultimi giorni per fare fronte alla emergenza Coronavirus e per rispondere ad altre esigenze espresse dal territorio. Le loro destinazioni sono diverse: 27 sono destinati al servizio 118, 24 andranno in supporto delle tende pre-triage dei presidi ospedalieri e del carcere di Trani mentre gli altri prenderanno servizio in altre strutture che ne hanno fatto richiesta.Alle firme di oggi solo nei prossimi giorni si aggiungeranno mercoledì quelle dei tecnici di lavoratorio e giovedì quelle dei medici di pronto soccorso mentre la prossima settimana sarà la volta dei medici anestesisti e rianimatori che hanno superato il concorso della scorsa settimana.