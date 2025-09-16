Emergenza parcheggi in centro, Azione Trani: «Serve regolamento per residenti»

«Invitiamo i cittadini ed i componenti dell'Amministrazione Bottaro - si legge in una nota di Irene Verziera, vice segretaria di Azione Trani - a compiere una riflessione seria e trasparente inerente le problematiche relative alle zone dedicate ai nuovi parcheggi ed in funzione delle recenti modifiche sulle aree di sosta con strisce bianche: apparentemente questa "operazione" sembrerebbe far intravvedere una riorganizzazione della sosta delle auto.Di fatto, nella realtà quotidiana dei cittadini, questi interventi hanno ridotto gli spazi di parcheggio, soprattutto nelle zone centrali nelle quali si verifica un forte disagio da parte dei residenti.Azione propone, per il perimetro del centro storico, di applicare una nuova normativa sui parcheggi per residenti. Tutto questo soprattutto perché, per legge, ogni Comune ha la facoltà di stabilire un regolamento per i parcheggi riservati ai residenti con tariffa agevolata o gratuita in base alle norme vigenti. Si tratterebbe di un regolamento dedicato in particolare alle zone storiche della città, laddove la concezione di "edificio" non prevedeva la realizzazione di garage condominiali. Volendo guardare al futuro, mantenendo la bellezza degli edifici storici, si dovrebbe affrontare la problematica quanto prima, portando sui tavoli di discussione tale emergenza relativa alla vivibilità della Città, incentivando una mobilità sostenibile».