Emergenza sanitaria, buoni spesa distribuiti a 586 famiglie della città

Sarà una Pasqua insolita, nelle proprie mura domestiche e senza parenti ma nessuna famiglia tranese dovrà sentirsi sola e in difficoltà. È questo l'obiettivo del Comune che sta distribuendo i buoni spesa a ben 586 famiglie della città, per un totale di 270.250 euro stanziato a chi ne ha più bisogno. Le famiglie potranno spendere i buoni negli esercizi più vicini alla propria residenza e sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal primo cittadino.Inoltre, chi non avrà i buoni potrà sempre chiamare i numeri dell'emergenza nei prossimi giorni per aiuti alimentari, per generi di prima necessità o per qualsiasi richiesta di aiuto. Le linee dell'emergenza sono sempre attive, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 18 per tutte le richieste di aiuto.In merito al Fitto Casa, invece, il Comune ha effettuato i bonifici lo scorso martedì e le somme risultano regolarmente versate sui conti correnti a partire da oggi. I tempi di accredito delle somme, tuttavia, variano da Banca a Banca. Buona parte dei beneficiari ha incassato nella giornata di oggi. Per le poste ci vorrà qualche giorno in più. In totale, le domande ricevute dall'Amministrazione sono 3000.