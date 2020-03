Emergenza sanitaria, cambiano gli orari di apertura dell'isola ecologica

Amiu Trani informa la cittadinanza che, per il periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Isola Ecologica "L'Indice" di via Finanzieri n. 24 osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle 13:00.Ricordiamo inoltre alla cittadinanza la disponibilità del servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti contattabile chiamando il numero 0883.582993. Per altre informazioni è possibile contattare AMIU al Numero Verde 800.665155 o chiamando il numero 0883.583543 oppure scrivendo a info@amiutrani.it