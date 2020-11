Covid, il 9^ Reggimento fanteria Bari in prima linea per fronteggiare l'emergenza

A causa delle nuove normative vigenti a contrasto della diffusione dell'epidemia Covid-19, alla consueta cerimonia di celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate svoltasi presso la Villa Comunale di Trani, il Sindaco ha proceduto con la tradizionale deposizione della corona di alloro ai piedi del Monumento ai Caduti. Hanno preso parte all'evento il Comandante del 9° reggimento fanteria "Bari" Colonnello Claudio Bencivenga e le unità delle Forze Armate e delle Forze di Polizia del territorio locale.L'Esercito, in particolare la Brigata "Pinerolo", per l'attuale emergenza, si sta mobilitando per l'apertura di sistemi "drive through". I primi saranno a Conversano (BA) e l'altro a Taurisano (LE) e saranno operativi già dai prossimi giorni. In totale saranno tredici e gestiti dalle Forze Armate. La costituzione dei "drive through" è stata un'iniziativa fortemente voluta dal Ministro della Difesa Lorenzo Guerini e pilotata dallo Stato Maggiore della Difesa, in coordinamento con le Istituzioni e le autorità sanitarie locali e provinciali.