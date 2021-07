Emiliano: "La Puglia è la regione col mare più pulito d'Italia!"

La notizia rallegra e sicuramente sorprende: ma i dati sono ufficiali e parlano chiaro, il mare di Puglia sta dimenticando i tempi in cui la regione era maglia grigia quanto a balneabilità. Ne ha dato notizia oggi in un comunicato pieno di soddisfazione e compiacimento il Presidente della regione Michele Emiliano che riportiamo integralmente."Se l'anno scorso il riconoscimento per il mare più bello d'Italia abbiamo dovuto condividerlo con la Sardegna, quest'anno è tutto nostro! Il 99,8% delle acque balneabili pugliesi è stato classificato come eccellente, Sardegna e Toscana sono seconda e terza a parimerito col 98,5%. È una grande soddisfazione perché la qualità del mare determina le scelte dei turisti.Quindi anche quest'anno confermiamo di avere il mare più pulito di Italia. Non sempre è stato così, perché ricorderete che la Puglia era spesso maglia grigia e, qualche volta, anche nera da questo punto di vista. Poco alla volta siamo risalti con lo sforzo corale di tutti, comprese le imprese che hanno adottato misure diverse anche innovative. Oggi, dunque, non tributiamo il trionfo di qualcuno in particolare, ma di una intera comunità che ha capito che il mare è la sua risorsa più importante in questo momento e con maggiore possibilità di sviluppo.Importantissimo anche il lavoro che i tecnici di ARPA Puglia hanno continuato a svolgere nei mesi scorsi, il loro ruolo di controllo del territorio è prezioso per i circa mille chilometri di costa della nostra regione. Ben 676 tratti sono destinati alla balneazione, per un totale lineare di circa 800 chilometri. Un grande impegno che oggi, in occasione della presentazione dei dati alla stampa nel Centro regionale Mare, ho voluto tastare con mano visitando il lavoratorio nel quale viene effettuato un gran numero di analisi grazie a personale altamente specializzato e apparecchiature di ultima generazione.Non resta che testare con un bel bagno la bellezza del nostro mare!"