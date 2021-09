Endometriosi dalla diagnosi alla cura, il 4 settembre un convegno a Trani

L'endometriosi è una patologia che affligge ben il 6-10% delle donne, il 25-50% delle donne infertili, ed il 75-80% di coloro che soffrono di dolore pelvico.Tutt'oggi rimane difficile da diagnosticare almeno in uno stadio precoce e soprattutto nella forma di "endometriosi profonda". Sabato 4 Settembre alle ore 18 se ne parlerà a Trani presso la Cattedrale, Cripta di San Nicola Pellegrino; un incontro organizzato dall'Amministrazione Comunale e dall'Associazione ScoprEndo.Interverranno:Dott. Cesare Marolla Medico specialista in ginecologia ed infertilitàDott. Danilo Toneguzzi Medico specialista in psichiatria – Società Italiana di PsicoNeuroBiologia (SIPNB)Dott.ssa Giovanna Giallongo Medico omeopata funzionale, dietologa, agopuntoreModeratrice:Dott.ssa Irene Cornacchia neurobiologa, nutrizionista, Società Italiana di PsicoNeuroBiologia (SIPNB)Momento poetico:Mina Matichecchia poetessaL'obiettivo dell' incontro è di dare ai partecipanti le conoscenze teoriche e pratiche utili per una diagnosi quanto più precoce possibile ed un corretto approccio terapeutico medico e/o chirurgico. Aspetti didattici e pratici e metodiche diagnostiche per la ricerca dei focolai endometriosici, ma anche analisi dei trattamenti attualmente a disposizione e tutto ciò che legato alla relazione con l'ambiente e gli stili di vita, saranno oggetto principale del programma