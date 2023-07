Erasmus+ Sport Project, concluso meeting internazionale in Bulgaria

Il progetto, come si ricorderà, vede la Città di Trani capofila. A Sofia l'Ente stato rappresentato dall'assessore allo sport Leo Amoruso e dal responsabile dell'ufficio cerimoniale, Felice di Lernia, oltre che dal project manager, Spartaco Grieco.

Nella due giorni in terra bulgara, le delegazioni presenti hanno potuto apprezzare la struttura polifunzionale della Federcalcio Bulgara e commentato i risultati individuali ottenuti nel primo semestre del 2023. Prossimo step, lo sviluppo di ben 4 deliverables ("risultati attesi") sotto la direzione tecnologica del dipartimento di informatica dell'università di Vienna per la realizzazione di un "Hybrid Application Tool" da utilizzare tra i coach di calcio e basket, per un totale di 90 professionisti dello sport. Nel mese di settembre, l'assessorato allo sport della Città di Trani organizzerà un seminario nazionale, come previsto dal progetto, coinvolgendo le associazioni sportive del territorio ed in particolare i loro tecnici.

Erasmus + Sport project: si è concluso il meeting internazionale del progetto Team Up, organizzato in presenza a Sofia ed ospitato dalla Bulgarian National Football Team con tutti i partner aderenti (Bulgarian Basketball Federation, GEA Coop Sociale, Università di Vienna e Città di Trani).