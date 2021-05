Estate tranese, il 12 agosto Gianna Nannini in Piazza Duomo

Una grande artista del panorama musicale italiano si esibirà quest'estate a Trani: stiamo parlando di, il 12 agosto in concerto in Piazza Duomo. La cantautrice ha pubblicato alcune ore fa sui suoi profili social il calendario con le date del suo tour estivo dal titolo "Pianoforte e Gianna Nannini".Ma la Nannini non sarà di certo l'unica protagonista dell'estate tranese: a fine luglio (si attende ancora conferma sulla data esatta) a Trani si esibirà anche un altro grande cantautore della musica italiana: