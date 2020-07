Fari allo stadio, il Comune di Trani ammesso al finanziamento

Con determinazione dirigenziale n. 168 del 13 luglio, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa all'avviso pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio sportivo delle Amministrazioni comunali. Il progetto della Città di Trani (consistente nella realizzazione di un sistema di illuminazione per il campo di calcio dello stadio comunale) è stato ammesso a finanziamento. Ad annunciarlo è il sindaco Amedeo Bottaro.«Viene premiato l'ennesimo sforzo profuso dagli uffici comunali - ha dichiarato il primo cittadino -. In tempi rapidissimi abbiamo concretizzato l'idea di candidarci al bando realizzando ed approvando la progettazione esecutiva e trovando, in piena sinergia tra settori e realtà del territorio (va dato merito all'impegno del consigliere Leo Amoruso argomenti vincenti per ottenere un punteggio utile che ci ha consentito di entrare in graduatoria».Nelle prossime ore inizieranno i lavori di manutenzione al manto erboso, tempo sufficientemente utile per rimettere in sesto il prato in vista della prossima stagione sportiva il cui inizio è fissato per il 20 settembre.