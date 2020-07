Fari allo stadio, stipulata la convenzione per la concessione del finanziamento

3 foto Convenzione fari allo stadio

A Bari abbiamo stipulato la convenzione per la concessione del finanziamento per i fari allo stadio. Mi auguro che la realizzazione dell'opera possa coincidere con i successi di chi calcherà il nostro Comunale. Guardiamo già oltre però. Prima della scadenza del mandato è nostra intenzione candidare a finanziamento un altro progetto di impiantistica sportiva utilizzando le risorse ministeriali messe a disposizione con il bando "Sport e Periferie 2020", per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito del Fondo Sport e Periferie per l'anno 2020 i cui termini scadono il prossimo 30 settembre. Anche in questo caso abbiamo le idee chiare su cosa fare e dove intervenire.