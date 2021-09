Fausto Leali, Luisa Corna e Ron al Premio Nazionale don Uva: "E' Trani la città per cantare!"

Una serata di gala, suggestiva e ricca di emozioni, la prima edizione del "Premio Nazionale Don Uva", presentata da Beppe Convertini e Alfredo Nolasco con ospiti d'eccezione che sul palco di piazza Duomo hanno reso ancora più prezioso l'appuntamento in onore dei 99 anni dell'Opera Don Uva, in prospettiva dell'ormai imminente celebrazione del centenario di fondazione della Casa Divina Provvidenza - oggi Universo Salute - e della Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza.L'evento, organizzato dalla Fondazione S.E.C.A. e Universo Salute, nel segno della solidarietà e della condivisione, princìpi che da sempre e hanno ispirato l'opera di don Pasquale Uva a favore dei più deboli e degli emarginati, come ha spiegato l'Amministratore delegato di Universo salute dott. Paolo Telesforo "vuole celebrare l' importante missione a beneficio degli ultimi e tra gli ultimi, ai quali ha dedicato grandi opere oltre che tutta la sua vita".Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a monsignor Riccardo Battocchio, rettore dell'Almo Collegio Capranica di Roma.Tanti gli ospiti che si sono avvicendati sul palco, voci imponenti, diverse ed emozionanti quelle di Fausto Leali, Luisa Corna, Ron, il tenore Aldo Caputo, accompagnati dall' Orchestra giovanile della valle d'Itria diretta dal Maestro Antonio Palazzo, con la voce narrante di Sebastiano Somma.Generosi col pubblico prima e dopo lo spettacolo, quando si sono prestati a tutti per autografi e foto ricordo- compreso lo staff del locale "Cottura Media" dove sono andati a mangiare dopo lo spettacolo - gli artisti si sono esibiti da soli o accompagnati dalla voce limpida della bella Luisa Corna.Emozionante la dedica di Ron a Trani come "Città per cantare", usando il titolo di un suo celebre brano, visto che trani è la città di origine dei suoi nonni; e il cognome dell'artista, Cellamare, la dice tutta su queste radici delle quali va fiero.Si chiude così, con una grande festa che ha coinvolto tutta la città di Trani ma anche l'intero territorio, la rassegna Fuori Museo che quest'anno ha visto davanti alla Cattedrale esibirsi nomi importanti della musica leggera e italiana e dello spettacolo tra cui Gianna Nannini, Samuele Bersani Enrico Brignano.L'appuntamento è ora al prossimo anno. "Siamo già al lavoro – ha affermato il cavalier Natale Pagano della Fondazone Seca - per mettere a punto la seconda edizione del Premio Nazionale don Uva per i 100 anni della fondazione opera Don Uva". Si chiude il sipario su questa kermesse che rappresenta anche la fine dell'estate tranese".