Federica Cuna rappresenterà il Comune di Trani in Europa

La consigliera comunale Federica Cuna, al suo primo mandato nell'amministrazione comunale di Trani, dopo essere stata eletta nello scorso dicembre anche come consigliera provinciale BAT, ed aver da subito ricevuto delega piena ai rapporti con le scuole dei dieci comuni, è stata selezionata per rappresentare il Comune di Trani anche in Europa.Selezionata tra più di 600 candidati, entra a far parte dello YEP (Young Elected Politicians). Insieme ad altri 159 giovani politici provenienti da tutta l'Europa contribuirà ai lavori del Comitato europeo delle regioni (CdR), terrà incontri e dibattiti con esponenti politici a livello europeo, nonché potrà essere portavoce del Comune di Trani e della Provincia BAT nell'ambito del processo legislativo europeo.La consigliera Cuna per un anno lavorerà in ambito Europeo sulla promozione della democrazia, sugli obiettivi dell'UE in materia di lotta ai cambiamenti climatici, e reperimento dei fondi necessari al processo di sviluppo del nostro territorio."Per formazione e vocazione, non posso che essere onorata di essere l'unica rappresentante pugliese in questo meraviglioso programma eurocentrico che vede la politica, l'economia e la società come il riflesso di una grande identità condivisa"