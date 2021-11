Federica e Maria Pia Paradiso e la carezza di Papa Francesco

Un incontro breve ma intenso: hanno consegnato al Santo Padre una lettera in "Braille"

Hanno consegnato a Papa Francesco una lettera scritta con l'alfabeto "Braille" Federica e Maria Pia Paradiso, le gemelle tranesi non vedenti dalla nascita. Giunte a San Pietro con il gruppo della Parrocchia dello Spirito Santo di Trani di don Mimmo Gramegna, con mamma Nicoletta, papà Nino e l'associazione "Giovanni Paolo II" di Bisceglie, sedute in prima fila all'udienza del mercoledì davanti al Santo Padre, al termine della cerimonia Federica e Maria Pia hanno avuto la possibilità di scambiare con lui qualche battuta.E Federica l'ha…spiazzato rivolgendosi a lui in lingua spagnola, che la giovane tranese conosce molto bene: "Hola como estas? De qué ciudad eres?" le ha risposto Papa Francesco, dandole una carezza, insieme a Maria Pia emozionata fino alle stelle. Federica ha poi raccontato brevemente al Papa della prossima uscita di una sua nuova canzone, dal titolo "Misericordia e servire". Un incontro breve ma intenso, una emozione lunga ed indescrivibile. Poi una carezza, che Federica e Maria Pia riportano a tutti noi.