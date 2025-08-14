Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate

Il cuore dell'estate italiana batte forte a Trani. Dal 14 al 16 agosto 2025, Largo Berlinguer, sul Lungomare Cristoforo Colombo, si trasformerà, nei giorni più simbolici dell'estate, in uno spazio dedicato ad eventi culturali e turistici sul mare, ospitando Ferragosto Italiano, tre serate di spettacolo, musica e comicità ad ingresso libero, ideate e realizzate dal Comune di Trani in collaborazione con Associazione Delle Arti per regalare alla comunità e ai visitatori momenti di bellezza, divertimento e condivisione, riscoprendo insieme il valore dello stare in piazza.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di far scoprire uno spazio pubblico di recente restituito alla comunità e che rappresenta un nuovo attrattore per la vita culturale e sociale della città. "Ferragosto Italiano" è pensato come un momento doi condivisione e incontro, capace di unire residenti e turisti in un'esperienza che mescola emozione, leggerezza e identità territoriale.In programma un viaggio tra musica d'autore, comicità e tradizione.Giovedì 14 agosto alle ore 21:00 ci sarà lo spettacolo "Lucio Dalla – Canzoni e Parole",un recital musico-teatrale dedicato al genio poetico e musicale di Lucio Dalla. La cover band guidata dal cantattore tranese Enzo Matichecchia accompagnerà il pubblico in un itinerario di canzoni e racconti che ne celebrano l'eredità artistica.Venerdì 15 agosto, sempre alle ore 21:00, andrà in scena "L'ottimismo è la fregatura della vita", serata all'insegna del sorriso con il comico barese Gianni Ippolito, protagonista della scena cabarettistica pugliese. Dopo lo spettacolo, spazio al ballo con la "Balera al chiaro di luna", una festa danzante aperta a tutti e animata dal decano dei DJ tranesi Vittorio Cassinesi.Per concludere, sabato 16 agosto alle ore 21:00 "I Gatti di Via Bramante – Cantautorato in concerto" si esibiranno nel gran finale con un viaggio musicale tra i giganti della canzone italiana: da De André a Battisti, passando per Rino Gaetano e Battiato. I Gatti di Via Bramante proporranno arrangiamenti originali, creando un legame emotivo intenso con il pubblico.Ferragosto Italiano è un progetto che unisce qualità artistica e accessibilità, un omaggio alla città e alla sua vocazione culturale. Tutti gli eventi saranno gratuiti per il pubblico.