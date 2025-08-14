Largo Berlinguer
Largo Berlinguer
Eventi e cultura

Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate

Tre serate di spettacolo, musica e comicità

Trani - giovedì 14 agosto 2025
Il cuore dell'estate italiana batte forte a Trani. Dal 14 al 16 agosto 2025, Largo Berlinguer, sul Lungomare Cristoforo Colombo, si trasformerà, nei giorni più simbolici dell'estate, in uno spazio dedicato ad eventi culturali e turistici sul mare, ospitando Ferragosto Italiano, tre serate di spettacolo, musica e comicità ad ingresso libero, ideate e realizzate dal Comune di Trani in collaborazione con Associazione Delle Arti per regalare alla comunità e ai visitatori momenti di bellezza, divertimento e condivisione, riscoprendo insieme il valore dello stare in piazza.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di far scoprire uno spazio pubblico di recente restituito alla comunità e che rappresenta un nuovo attrattore per la vita culturale e sociale della città. "Ferragosto Italiano" è pensato come un momento doi condivisione e incontro, capace di unire residenti e turisti in un'esperienza che mescola emozione, leggerezza e identità territoriale.
In programma un viaggio tra musica d'autore, comicità e tradizione.
Giovedì 14 agosto alle ore 21:00 ci sarà lo spettacolo "Lucio Dalla – Canzoni e Parole",

un recital musico-teatrale dedicato al genio poetico e musicale di Lucio Dalla. La cover band guidata dal cantattore tranese Enzo Matichecchia accompagnerà il pubblico in un itinerario di canzoni e racconti che ne celebrano l'eredità artistica.

Venerdì 15 agosto, sempre alle ore 21:00, andrà in scena "L'ottimismo è la fregatura della vita", serata all'insegna del sorriso con il comico barese Gianni Ippolito, protagonista della scena cabarettistica pugliese. Dopo lo spettacolo, spazio al ballo con la "Balera al chiaro di luna", una festa danzante aperta a tutti e animata dal decano dei DJ tranesi Vittorio Cassinesi.
Per concludere, sabato 16 agosto alle ore 21:00 "I Gatti di Via Bramante – Cantautorato in concerto" si esibiranno nel gran finale con un viaggio musicale tra i giganti della canzone italiana: da De André a Battisti, passando per Rino Gaetano e Battiato. I Gatti di Via Bramante proporranno arrangiamenti originali, creando un legame emotivo intenso con il pubblico.

Ferragosto Italiano è un progetto che unisce qualità artistica e accessibilità, un omaggio alla città e alla sua vocazione culturale. Tutti gli eventi saranno gratuiti per il pubblico.
  • Musica
Altri contenuti a tema
Serena Valluzzi e Paolo Scafarella: due eccellenze musicali tranesi in Brasile Speciale Serena Valluzzi e Paolo Scafarella: due eccellenze musicali tranesi in Brasile I due giovani musicisti tranesi e docenti di Conservatorio parlano della loro esperienza brasiliana e della II edizione del “Trani Classic Festival”
Eccellenze in musica, a Palazzo Beltrani la pianista ucraina Anna Habruk Eccellenze in musica, a Palazzo Beltrani la pianista ucraina Anna Habruk Un recital che trasforma il suono in colore e sentimento
Il “Contamination Open Ensemble” a Palazzo “Beltrani” riscuote un gran successo con “Viandanti” Il “Contamination Open Ensemble” a Palazzo “Beltrani” riscuote un gran successo con “Viandanti” La rassegna “Eccellenze in concerto” continua ottenendo un ottimo riscontro con il concerto di venerdì sera
3 Contaminazioni sonore d’eccellenze: oggi concerto del Conservatorio Nino Rota Contaminazioni sonore d’eccellenze: oggi concerto del Conservatorio Nino Rota Il Contamination Open Ensemble regala un viaggio musicale immersivo tra groove, improvvisazione e culture a confronto
1 "Beach Like a Deejay", un catalizzatore di presenze per Trani: conclusa con successo la kermesse "Beach Like a Deejay", un catalizzatore di presenze per Trani: conclusa con successo la kermesse La manifestazione ha rappresentato un evento di grande valore per Trani andando ben oltre il semplice intrattenimento
1 "Beach like a Deejay": oggi la giornata conclusiva a Trani, stasera sul palco Radio Capital con il dj set "Beach like a Deejay": oggi la giornata conclusiva a Trani, stasera sul palco Radio Capital con il dj set Grande partecipazione di pubblico in Piazza Marinai D'Italia fra musica e interattività
"Beach Like a Deejay" a Trani fra musica, sport e Djset "Beach Like a Deejay" a Trani fra musica, sport e Djset Gli scatti fotografici della prima serata. PH Fabio Zollo
I giovani allievi della "Sarro" a Palazzo "Beltrani" I giovani allievi della "Sarro" a Palazzo "Beltrani" La musica interpretata dai più giovani, allievi dell'associazione musicale culturale "Domenico Sarro"
La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo
14 agosto 2025 La Soccer Trani pronta a vivere una stagione da protagonista: cresce l’entusiasmo
Trani si riappropria del "Supercinema ": acquistato l'immobile per 750 mila euro
14 agosto 2025 Trani si riappropria del "Supercinema": acquistato l'immobile per 750 mila euro
Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema
14 agosto 2025 Incendi, per la Puglia un danno incalcolabile all'ecosistema
Puglia Popolare scalda i motori: il coordinamento di Trani è pronto per il 2026
13 agosto 2025 Puglia Popolare scalda i motori: il coordinamento di Trani è pronto per il 2026
3
Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio?
13 agosto 2025 Gli alberi urbani: a Trani si può parlare di albericidio?
Controlli della Polizia di Stato, sanzionate diverse attività di Trani per violazioni amministrative
13 agosto 2025 Controlli della Polizia di Stato, sanzionate diverse attività di Trani per violazioni amministrative
8
Cantiere pericoloso a Trani: segnalato un 'grave pericolo' in Via Sant'Annibale Maria di Francia
13 agosto 2025 Cantiere pericoloso a Trani: segnalato un 'grave pericolo' in Via Sant'Annibale Maria di Francia
A Ferragosto il mito di Califano rivive per incantare Palazzo delle Arti Beltrani con: "Un bastardo venuto dal sud "
13 agosto 2025 A Ferragosto il mito di Califano rivive per incantare Palazzo delle Arti Beltrani con: "Un bastardo venuto dal sud"
Pericolo sul marciapiede: dissesti a Corso Imbriani dopo il taglio degli alberi
13 agosto 2025 Pericolo sul marciapiede: dissesti a Corso Imbriani dopo il taglio degli alberi
Al Parco Santa Geffa prosegue il campo estivo Neverland per oltre 140 bambini
13 agosto 2025 Al Parco Santa Geffa prosegue il campo estivo Neverland per oltre 140 bambini
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.