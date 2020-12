Ferrante: "Della disabilità dovremmo parlare ogni giorno"

Il 3 dicembre ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità prevista dall'Agenda 2030( il programma di azione sottoscritto da 195 paesi ONU per lo Sviluppo Sostenibile) .La giornata, istituita nel 1992, quest'anno poi coincide con l'Anno Internazionale delle Persone Disabili e la 13esima sessione della Conferenza della Convenzione degli Stati sui diritti per le Persone con Disabilità.Ma non basta un giorno per ricordare la disabilità perché ce ne dovremmo ricordare tutti i giorni; tutti i giorni le persone con disabilità e le loro famiglie "combattono" per i più elementari diritti e una svolta seria si avrà solo quando la società vivrà la diversabilità come una ricchezza e non come un costo. Ogni comunità ha il dovere di impegnarsi in tal senso perché le prime barriere da abbattere sono quelle dell'ignoranza e del pregiudizio.- Fabrizio Ferrante, Vice sindaco, delegato alle politiche attive sulla diversabilità