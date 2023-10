Festa dei lettori, due incontri con gli autori alla scuola Petronelli

Il 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" di Trani, in occasione della Festa dei Lettori 2023, organizza due incontri con gli autori.Il 12 e 14 ottobre l'autore Marco Papagni presenterà il suo libro "Alla scoperta del DNA" per spiegare la Scienza con immagini e fantasia. A ttraverso il suo libro, infatti, l'autore racconterà ai bambini come è fatto il DNA e qual è la sua funzione, utilizzando accattivanti disegni.Il 20 ottobre l'autrice Lonia Lotito presenterà il libro "Melody e la magia delle porte colorate", scritto" a quattro mani" con le parole e le note musicali, nato in collaborazione con l'Associazione Musicale e Culturale Domenico Sarro e il Club Unesco di Trani. Melody e il suo viaggio nel mondo delle emozioni conduce i bambini in un'esperienza fortemente motivante di musica e parole.L'iniziativa di incontrare gli autori a scuola è vissuta dagli alunni come opportunità preziosa di scoperta della lettura e momento di fruizione libera e piacevole, nel quale trovano spazio molteplici emozioni curiosità, fantasie, pensieri e riflessioni di tutti.Buona lettura per chi legge, per chi non legge, per chi legger