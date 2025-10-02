Festa dei nonni
Festa dei nonni, l'augurio speciale da parte dei Carabinieri della BAT

L’Arma dei Carabinieri rende omaggio agli anziani

Trani - giovedì 2 ottobre 2025 9.36 Comunicato Stampa
In occasione della Festa dei Nonni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani hanno voluto rendere omaggio a tutte le nonne e a tutti i nonni della provincia, riconoscendo in loro guide preziose per le nuove generazioni. I nonni sono i custodi di valori, tradizioni e, soprattutto, di quell'immenso affetto che ogni giorno trasmettono ai più giovani.

Proprio in questa giornata a loro dedicata, l'Arma ribadisce quanto queste figure siano fondamentali all'interno delle comunità, rappresentando non solo solidi punti di riferimento, ma anche esempi di saggezza e memoria condivisa.

Allo stesso tempo, proteggere i nonni significa anche impegnarsi concretamente contro chi, senza scrupoli, approfitta della loro vulnerabilità. Sempre più spesso, infatti, persone malintenzionate si presentano come finti carabinieri, finti nipoti, finti avvocati o operatori di servizio, facendo leva sulla paura e sull'urgenza per trarre in inganno soprattutto gli anziani soli.

Per contrastare queste truffe, l'Arma promuove campagne di sensibilizzazione sul territorio, spesso in collaborazione con associazioni locali. Gli incontri si svolgono in centri anziani, parrocchie e luoghi di aggregazione, con l'obiettivo di offrire informazioni utili per riconoscere e prevenire le frodi, ma anche per favorire momenti di socializzazione e scambio di esperienze.

I Carabinieri ricordano con fermezza che nessun rappresentante dello Stato chiede denaro o gioielli a domicilio. In caso di dubbio, prima di compiere qualsiasi azione, è sempre consigliabile contattare i familiari o chiamare il 112, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, oppure recarsi direttamente presso la caserma più vicina.

Sul sito istituzionale dell'Arma, nella sezione "In vostro aiuto – Consigli – Pillole di prevenzione – Contro le truffe", è disponibile anche un video interpretato da Lino Banfi, affettuosamente conosciuto come il "Nonno d'Italia", insieme a tutti i suggerimenti pratici da seguire.

In questa Festa dei Nonni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta Andria rinnovano quindi il proprio impegno a tutela di queste figure insostituibili, celebrandole con gratitudine e lavorando ogni giorno per garantirne sicurezza, rispetto e serenità.
